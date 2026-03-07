Edirne\'de Kadınlar Günü Kutlaması

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla fabrikada çalışan kadınları ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Gencan, tekstil fabrikalarındaki ziyarette kadınlara çiçek hediye ederek gününü kutladı.

Emeğin, alın terinin ve mücadelenin şehri Edirne'de kadınların her alanda çalıştığını aktaran Gencan, şehri ve geleceği kadınların azmiyle, el birliğiyle inşa edeceklerini kaydetti.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla fabrikada çalışan kadınları ziyaret etti.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre İba, tekstil fabrikasında çalışan kadınlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.

Kadınlara hediyeler veren İba, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj da yayımladı.

İba mesajında, kadınların toplumun temel direği olduğunu belirtti.

AK Parti hükümetleri döneminde kadınların sosyal, ekonomik ve siyasi hayatta daha güçlü yer alması için önemli adımlar atıldığını aktaran İba, "Kadına yönelik şiddetle mücadele, eğitim fırsatlarının artırılması, kadın istihdamının desteklenmesi ve kadın girişimciliğinin teşvik edilmesi konusunda önemli adımlar atıldı. Kadınlarımızın hayatın her alanında daha fazla yer alması için çalışmalarımız kararlılıkla sürmektedir." ifadelerini kullandı.

Kadın istihdamı ve girişimciliği desteklediklerini belirten İba, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.