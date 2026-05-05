Edirne'de Kakava Şenlikleri Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de Kakava Şenlikleri Yoğun İlgi Görüyor

Edirne\'de Kakava Şenlikleri Yoğun İlgi Görüyor
05.05.2026 18:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kakava Şenlikleri nedeniyle Edirne'de ciğerci dükkanlarında uzun kuyruklar oluştu, 60 bin turist bekleniyor.

Edirne'de "Romanların Hıdırellezi" olarak bilinen Kakava Şenlikleri dolayısıyla kente gelen çok sayıda yerli ve yabancı turist, ciğercilerde yoğunluğa neden oldu.

Sabahın erken saatlerinde hazırlıklarını tamamlayarak mesaiye başlayan işletmelerde öğle saatlerinden itibaren hareketlilik arttı.

Artan ilgi nedeniyle birçok ciğerci dükkanının önünde uzun kuyruklar oluştu. Kentin gastronomi simgelerinden tava ciğeri tatmak isteyen ziyaretçiler, özellikle Selimiye Meydanı çevresindeki işletmelere yoğun ilgi gösterdi.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Uğurcan İmrak, AA muhabirine, Kakava'nın kentte bayram havası oluşturduğunu söyledi.

Sabahın ilk saatlerinden itibaren kentte hareketliliğin arttığını belirten İmrak, esnafın günler öncesinden hazırlık yaptığını ifade ederek, "5-6 Mayıs'ta yoğunluk zirveye ulaşıyor. Özellikle ateşin yakıldığı gün ilgi daha da artıyor. Bugün 60 binin üzerinde turist bekliyoruz, ciğerci esnafımızda yoğunluk güzel." dedi.

Kakava Şenlikleri kapsamında kente gelen ziyaretçiler de Edirne mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden tava ciğeri tatmadan şehirden ayrılmak istemediklerini dile getirdi.

Almanya'dan gelen Ali Rıza Kaçar ise Edirne ciğerini çok beğendiğini belirterek, kentin hem kültürel hem de gastronomik açıdan zengin bir deneyim sunduğunu söyledi.

Yetkililer, Kakava ve Hıdırellez etkinlikleri süresince kentteki ziyaretçi yoğunluğunun artarak devam etmesinin beklendiğini bildirdi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Kakava Şenlikleri Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor
Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı
Gençlerbirliği’nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı
Ukrayna’ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü Ukrayna'ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü
Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı

18:45
Real Madrid’in büyük hayali Kenan Yıldız
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız
18:31
Trump’tan yanındaki çocuklara “İran“ mesajı
Trump'tan yanındaki çocuklara "İran" mesajı
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
16:31
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 19:16:51. #7.13#
SON DAKİKA: Edirne'de Kakava Şenlikleri Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.