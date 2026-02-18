Edirne'de Kar Yağışı Başladı - Son Dakika
Edirne'de Kar Yağışı Başladı

Edirne\'de Kar Yağışı Başladı
18.02.2026 08:10
Edirne'de sağanak yağış, gece hava sıcaklığının düşmesiyle kara dönüştü. Kar yağışı devam ediyor.

Edirne'de dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kentte gece boyunca devam eden yağış, hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye düşmesiyle birlikte kara dönüştü.

Yolların ıslak olması nedeniyle kar zeminde şu an için tutunmazken, kısa sürede araçların ve bitkilerin üzeri beyaza büründü.

Kar yağışının öğle saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

