Edirne'de Kar Yağışı Sevinci

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Edirne'de kar yağışı şehir merkezine ulaştı

EDİRNE - Edirne'de dün gece saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, şehir merkezinde etkisini göstermeye başladı.

Türkiye'nin en batı kıyısında yer alan illerden birisi olan Edirne, soğuk ve yağışlı havanın etkisine girdi. Edirne'de geçtiğimiz günlerde etkili olan yağmur yerini kara bıraktı. Bulgaristan'a sınır köylerde akşam saatlerinde başlayan kar, merkezde de etkili olmaya başladı.

Kar yağışı en çok da gençlerin yüzünü güldürdü. Yağışın ardından büyük sevinç yaşayan çocuklar, kartopu oynamak ve kardan adam yapmak için karın artmasını ve tutmasını bekliyor. Uzun süredir kuraklıkla boğuşan Edirne'de etkili olan son yağışlar, toprağa can suyu, çiftçilere de umut olacak.

Uzun süredir Edirne'ye kar yağmadığını söyleyen İlker Duran, "Yağmurun ardından kar yağması güzel oldu. Tarlalara, ekinlere de yağmur ve kar ihtiyacı vardı. kar yağdığı için çok mutluyuz " dedi.

Ortakçı köyünde yaşayan Ahmet Keçici, "Başta yağmur yağmıştı ama sonra kara çevirdi çok mutlu olduk. Uzun süredir kar yağmıyordu. Yağışlar çok düşüktü. Tarlalara da iyi gelecek. Çok iyi oldu çiftçi sevinmiştir" dedi.

Uzun zamandır kar yağmadığını belirten Ömer Yusuf Özbek, kar yağışına çok sevindiklerini ve arkadaşlarıyla kar topu oynamayı beklediklerini söyledi.

Hava sıcaklığının 3 derece olarak ölçüldüğü kentte kar yağışının Perşembe gününe kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.