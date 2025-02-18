Edirne'de Kar Yağışı Sevinci - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Edirne'de Kar Yağışı Sevinci

Geniş Video İzle

Edirne'de kar yağışı şehir merkezine ulaştı, çocuklar kartopu oynamak için sabırsızlanıyor.

18.02.2025 14:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de kar yağışı şehir merkezine ulaştı

EDİRNE - Edirne'de dün gece saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, şehir merkezinde etkisini göstermeye başladı.

Türkiye'nin en batı kıyısında yer alan illerden birisi olan Edirne, soğuk ve yağışlı havanın etkisine girdi. Edirne'de geçtiğimiz günlerde etkili olan yağmur yerini kara bıraktı. Bulgaristan'a sınır köylerde akşam saatlerinde başlayan kar, merkezde de etkili olmaya başladı.

Kar yağışı en çok da gençlerin yüzünü güldürdü. Yağışın ardından büyük sevinç yaşayan çocuklar, kartopu oynamak ve kardan adam yapmak için karın artmasını ve tutmasını bekliyor. Uzun süredir kuraklıkla boğuşan Edirne'de etkili olan son yağışlar, toprağa can suyu, çiftçilere de umut olacak.

Uzun süredir Edirne'ye kar yağmadığını söyleyen İlker Duran, "Yağmurun ardından kar yağması güzel oldu. Tarlalara, ekinlere de yağmur ve kar ihtiyacı vardı. kar yağdığı için çok mutluyuz " dedi.

Ortakçı köyünde yaşayan Ahmet Keçici, "Başta yağmur yağmıştı ama sonra kara çevirdi çok mutlu olduk. Uzun süredir kar yağmıyordu. Yağışlar çok düşüktü. Tarlalara da iyi gelecek. Çok iyi oldu çiftçi sevinmiştir" dedi.

Uzun zamandır kar yağmadığını belirten Ömer Yusuf Özbek, kar yağışına çok sevindiklerini ve arkadaşlarıyla kar topu oynamayı beklediklerini söyledi.

Hava sıcaklığının 3 derece olarak ölçüldüğü kentte kar yağışının Perşembe gününe kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güncel, Edirne, Yaşam, Tarım, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Kar Yağışı Sevinci - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:54 Yenidoğan çetesi liderinden akla ziyan savunma: Bebeklerin ölümünden savcı sorumlu Yenidoğan çetesi liderinden akla ziyan savunma: Bebeklerin ölümünden savcı sorumlu
17:56 MHP’li Celal Adan’dan AK Partili vekile: Terbiyeli ol MHP'li Celal Adan'dan AK Partili vekile: Terbiyeli ol
17:20 Ankara’da 3 saatlik zirve Erdoğan, Zelenski’nin beklediği mesajı verdi Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi
17:13 Rusya’dan Arabistan’daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz
17:11 CHP’nin adaylık formunda dikkat çeken detay Resmen İmamoğlu’na göre hazırlanmış CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış
08:11 Serdar Dursun’un Ronaldo hayalleri yıkıldı Serdar Dursun'un Ronaldo hayalleri yıkıldı
07:35 Real Madrid’in yıldızı kulüp satın aldı Real Madrid'in yıldızı kulüp satın aldı
07:18 Galatasaray Süper Lig tarihine geçti Galatasaray Süper Lig tarihine geçti
06:37 Kim Jong-Un son noktayı koydu: İmkansız ve uygulanamaz Kim Jong-Un son noktayı koydu: İmkansız ve uygulanamaz
03:16 Elon Musk her şeyi bilmek istiyor Şimdi de altına el attı Elon Musk her şeyi bilmek istiyor! Şimdi de altına el attı
01:18 NATO’dan Ukrayna’ya Güvenlik Garantisi Vurgusu NATO'dan Ukrayna'ya Güvenlik Garantisi Vurgusu
01:08 Sinop ve Kastamonu’da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi Sinop ve Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
00:40 Narin Güran davasında kritik gelişme 15 kişiye yeni dava Narin Güran davasında kritik gelişme! 15 kişiye yeni dava
00:20 Vatandaşı kandıran kandırana Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil Vatandaşı kandıran kandırana! Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2025 20:04:16. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'de Kar Yağışı Sevinci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.