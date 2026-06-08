Edirne\'de Kaza: TIR ile Çarpışan Otomobil Sürücüsü Ağır Yaralandı

EDİRNE'de TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü, ağır yaralandı.

Kaza, Edirne-Lalapaşa D-100 kara yolu üzerindeki Süloğlu kavşağında meydana geldi. Edirne'den Süloğlu istikametine giden Z.S. yönetimindeki 59 AFK 660 plakalı TIR ile A.K. idaresindeki 22 AAP 463 plakalı otomobil çarpıştı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki otluk alana girdi. Motoru yerinden fırlayan otomobilin sürücüsü A.K. ağır yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüsü A.K., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.