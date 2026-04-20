Edirne\'de Kereste Fabrikasında Yangın

Edirne'de kereste fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

İpsala ilçesine bağlı Paşaköy köyündeki bir kereste fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevre ilçelerden itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.