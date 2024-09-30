Edirne'de Kimlik Kartı Değişimi Randevusuz

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Edirne'de, ekim ayı boyunca Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı değişimleri randevusuz gerçekleştirilecek.

Valilikten yapılan açıklamada, kimlik kartı değişimi için başvuru yapacak vatandaşlar nüfus müdürlüklerine davet edildi.

Başvuruların randevusuz şekilde kabul edileceği belirtilen açıklamada, çipli kimlik kartlarının yaşamı kolaylaştırdığı, kolay taşınabildiği, taklit edilemediği ve üstün güvenli olduğu kaydedildi.