Edirne\'de Kırklareli kavşağında çarpışan iki minibüsteki 3 kişi yaralandı

Edirne'de, kavşak üzerinde iki minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Edirne- Havsa D100 karayolu üzerindeki Kırklareli kavşağında meydana geldi. Kavşak üzerinde dönüş yapmak isteyen M.Y. yönetimindeki 22 ABM 026 plakalı minibüsle, A.A.'nın sürücülüğünü yaptığı 34 E.Y. 0647 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlarda 3 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.