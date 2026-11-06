Edirne'de koruyucu aileler hizmeti merak edenlere bilgi verdi - Son Dakika
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Edirne'de koruyucu aileler hizmeti merak edenlere bilgi verdi

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Edirne\'de koruyucu aileler hizmeti merak edenlere bilgi verdi
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Edirne Valiliği, koruyucu aile hizmetinin tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla Polis Bahçesi'nde toplantı düzenledi. Vali Yunus Sezer'in eşi Canan Sezer'in de katıldığı toplantıda koruyucu aileler, hizmet hakkında bilgi almak isteyenlere bilgi verdi.

Edirne Valiliğince düzenlenen toplantıda koruyucu aile hizmeti tanıtıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yunus Sezer'in eşi Canan Sezer Polis Bahçesi'nde düzenlenen toplantıda koruyucu aileler ve koruyucu aile hizmeti hakkında bilgi sahibi olmak isteyenlerle bir araya geldi.

Koruyucu aile hizmetlerinin tanıtılması, yaygınlaştırılması ve bu konudaki toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla düzenlenen toplantıda, koruyucu aileler katılanlara bilgi verdi.

Kaynak: AA
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