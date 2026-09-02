Edirne'de koyun ve keçi vebasına karşı sürdürülen saha çalışmalarında işletmelerde klinik muayene ve numune alımı yapılıyor
Edirne'de koyun ve keçi vebası (PPR) hastalığının izlenmesine yönelik saha çalışmaları devam ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü ekipleri, belirlenen küçükbaş hayvancılık işletmelerini ziyaret ederek koyun ve keçilerin klinik muayene ve kontrollerini gerçekleştiriyor. Survey programı doğrultusunda gerekli numuneler alınarak, hayvan hastalıklarının erken tespiti ve hayvan sağlığının korunması hedefleniyor.
Edirne'de koyun ve keçi vebası (PPR) hastalığının izlenmesine yönelik saha çalışmaları devam ediyor.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlük teknik personeli ile Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü ekiplerince belirlenen küçükbaş hayvancılık işletmeleri ziyaret ediliyor.
Çalışmalar kapsamında koyun ve keçilerin klinik muayene ve kontrolleri gerçekleştirilerek, survey programı doğrultusunda gerekli numuneler alınıyor.
Hayvan hastalıklarının etkin şekilde takip edilmesi, erken tespit edilmesi ve hayvan sağlığının korunması amacıyla yürütülen çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.
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