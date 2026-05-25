Edirne'de Kurban Satış Denetimi

25.05.2026 13:24
Edirne'de Tarım ve Orman Müdürlüğü, kurban satış yerlerinde denetim yaptı ve hayvanların sağlık durumunu kontrol etti.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kurban satış yerlerini denetledi.

Kurban Bayramı öncesi denetimlerini sıklaştıran ekipler, satış yapılan alanlarda denetim gerçekleştirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse de ekiplerle Edirne Ticaret Borsasının satış alanındaki denetime katıldı.

Denetimde, Tarım ve Orman Bakanlığının Tarım Cebimde uygulaması aracılığıyla hayvanların sağlık durumları, kulak küpeleri ve kayıt bilgileri kontrol edildi. Ayrıca satış alanında hijyen şartları ve hayvan refahına yönelik kriterler de incelendi.

Köse, gazetecilere, kurban satışlarının yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Ekip arkadaşlarıyla kurbanlıkların fiziki durumlarını ve sağlık durumlarını incelediklerini belirten Köse, "Bakanlığımızın Tarım Cebimde uygulamasında hayvan küpe sorgulamasından hayvanların örnekleme kontrolleriyle küpe sorgularını yaptık. Hayvanların hepsi kayıtlı, aşıları yapılmış. Kontrolleri gerçekleştirildi. Hem üreticilerimize hem alıcılarımıza hayırlı bir bayram diliyorum." dedi.

Lalapaşa'nın Çallıdere köyünden Adil Aydın da satış için getirdiği 30 koçun 18'ini sattığını belirtti.

Kalan kurbanlıkları da satacağını ümit ettiğini kaydeden Aydın, "Yarına bir şey kalmaz herhalde. Ben satışlardan memnunum. Ortalama bir fiyatım var. Bayram sabahına kadar buradayız. Sattığımız koçların dağıtımını yapacağız." diye konuştu.

Üretici Niyazi Dumancı ise vatandaşlara kurbanlık alırken küpe numarasını sorgulayıp kimlik bilgilerine bakmaları tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
