Edirne\'de Kurban Vekaleti Kızılay\'a

22.05.2026 16:12
Vali Sezer ve İl Başkanı İba, kurban vekaletlerini Türk Kızılay'a vererek kampanyaya destek oldu.

Edirne Valisi Yunus Sezer ile AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, kurban vekaletlerini Türk Kızılay'a verdi.

Türk Kızılay Edirne Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Vali Sezer ve İba, vekaletle kurban kampanyasına destek olarak bağışlarını Türk Kızılay aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere teslim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Edirne Şube Başkanı Gözde Emel Baytar, desteklerinden dolayı Sezer ve İba'ya teşekkür etti.

Kurban bağışlarının, yurt içi ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı belirtildi.

Kaynak: AA

