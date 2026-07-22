Edirne'de Kuvvetli Sağanak Yağış - Son Dakika
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Edirne'de Kuvvetli Sağanak Yağış

22.07.2026 17:04
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MGM'nin uyarısı sonrası Edirne'de gök gürültülü sağanak etkili oldu, caddelerde su birikintileri oluştu.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarısının ardından Edirne'de kuvvetli sağanak etkili oldu.

MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin Trakya ve İstanbul için yaptığı uyarının ardından Edirne'de saat 16.00 sıralarında gök gürültülü kuvvetli sağanak etkili oldu. Kentte başlayan yağmurla birlikte cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığındı. Polis ekipleri, trafikte önlemler aldı. Yağışın kentte, aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Haber - Kamera: Olgay GÜLER/ EDİRNE,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Edirne, Güncel, Son Dakika

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