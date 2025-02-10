Edirne'de Lastik Kesme Olayı

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Edirne'de bir kişi aracının lastiklerini patlatan şüpheliden şikayetçi oldu.

Ç.İ, Şükrüpaşa Mahallesi'nde ikamet eden husumetlisi Y.A'yı arayarak otomobilinin lastiklerini kestiğini söyledi.

Aracını kontrol ettiğinde lastiklerin patlak olduğunu gören Y.A, polise şikayette bulundu.

Alkollü sürücülere ceza uygulandı

Edirne'de polis ekiplerince yakalanan alkollü sürücülere ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafik denetiminde A.B, Z.L. ve O.B'nin kullandığı araçları durdurdu.

Ekipler yaptıkları kontrolde sürücülerin alkollü olduğunu tespit etti.

Sürücülere ceza uygulandı.

Otoparktan çeşitli malzemeler çalındı

Edirne'de bir otoparktan çeşitli malzemeler çalındı.

Umurbey Mahallesi'ndeki otoparkın sahibi F.B, iş yerindeki kaynak ve kaporta düzeltme makinelerinin yerinde olmadığını tespit etti.

Selimiye Polis Merkezi Amirliğine giden F.B. şikayette bulundu.