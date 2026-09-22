Edirne'de lokanta işletmecisi çift, darbedilip iş yeri zarar görünce şikayetçi oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de lokanta işletmecisi çift, darbedilip iş yeri zarar görünce şikayetçi oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne\'de lokanta işletmecisi çift, darbedilip iş yeri zarar görünce şikayetçi oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de lokanta işletmecisi çift, karşı mekanda alkol alıp küfürlü konuşan kişileri uyardıktan sonra tehdit ve darba maruz kaldıklarını, iş yerlerinin zarar gördüğünü anlattı. Çift şüphelilerden şikayetçi oldu; olay güvenlik kamerasınca kaydedildi, polis çalışma başlattı.

Edirne'de lokanta işletmecisi çift, kendilerini darbedip iş yerlerine zarar veren şüphelilerden şikayetçi oldu.

Çömlekçiler Sokak'ta lokanta işletmecisi çift, kendilerini darbedip iş yerlerine zarar veren şüphelilerden şikayetçi oldu.

Çiftin üyelerinden işletmeci Şenay Salam, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşinin restoranın karşısındaki mekanda alkol alıp küfürlü konuşan kişileri uyardığını, ardından saldırıya uğradıklarını söyledi.

İş yerlerine giren kişilerin kendilerini tehdit edip darbettiğini belirten Salam, "Yaşadığımız talihsiz olay nedeniyle çok üzgünüm. Beni ve eşimi darbettiler. Dükkanıma girdiler. İçeri girdik daha fazla zarar vermesinler diye kapıyı kapattık, kapıyı kırıp dükkanıma zarar verdiler. Sadece 'terbiyeli olun' demenin sonucu buysa çok üzgünüm. Ceza almalarını istiyorum." dedi.

Servet Salam da düzgünce konuşmaları için uyardığı kişilerce darbedildiğini ifade ederek, "Eşimi itip darbettiler, bana yumruk attılar. Kapıyı kilitledik, kapıyı kırdılar. Bize yapılanın bir başkasına yapılmasını istemiyoruz." diye konuştu.

Yaşanan olay iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilirken, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma bölgede başlattı.

Kaynak: AA
3. SayfaGüncelEdirnePolisSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tekirdağ’daki düğünde sıra dışı hediye: Damada buzağı taktılar Tekirdağ’daki düğünde sıra dışı hediye: Damada buzağı taktılar!
AK Partili Elitaş: Askerimizi, insanımızı öldürenler ve bunun emrini verenler bu yasadan faydalanamayacaklar AK Partili Elitaş: Askerimizi, insanımızı öldürenler ve bunun emrini verenler bu yasadan faydalanamayacaklar
Eskişehir’de kamyonetten atlayan kadın taburcu edildi Eşine kesilen ceza 350 bin lira Eskişehir'de kamyonetten atlayan kadın taburcu edildi! Eşine kesilen ceza 350 bin lira
Okullarda yeni dönem başladı: Bakanlar Çiftçi ve Tekin protokolü imzaladı Okullarda yeni dönem başladı: Bakanlar Çiftçi ve Tekin protokolü imzaladı
Dursun Özbek’ten Okan Buruk’a destek Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a destek
Aksaray’da düğün magandalığı cezaevinde bitti Yorgun mermi bir kadını omzundan yaraladı Aksaray'da düğün magandalığı cezaevinde bitti! Yorgun mermi bir kadını omzundan yaraladı
16:15
Bakan Çiftçi, Manisa’daki okul saldırısına ilişkin son durumu paylaştı
Bakan Çiftçi, Manisa'daki okul saldırısına ilişkin son durumu paylaştı
15:53
20 bin kez simüle edildi A Milli Takım’ın kaderi belli oldu
20 bin kez simüle edildi! A Milli Takım'ın kaderi belli oldu
15:43
Sneijder’den şaşırtan karar Ronaldo’dan aldığı formayı da satacak
Sneijder'den şaşırtan karar! Ronaldo'dan aldığı formayı da satacak
15:43
Kurtlar Vadisi’nin ’Ömer Baba’sı adliyede
Kurtlar Vadisi'nin 'Ömer Baba'sı adliyede
14:59
Manisa’daki okul saldırısıyla ilgili yeni detay: Güvenlik görevlisi kaçmış
Manisa'daki okul saldırısıyla ilgili yeni detay: Güvenlik görevlisi kaçmış
14:33
Ege Üniversitesi karıştı: 27 öğrenci gözaltında
Ege Üniversitesi karıştı: 27 öğrenci gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 16:25:57. #.0.3#
SON DAKİKA: Edirne'de lokanta işletmecisi çift, darbedilip iş yeri zarar görünce şikayetçi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement