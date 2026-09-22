Edirne\'de lokanta işletmecisi çift, darbedilip iş yeri zarar görünce şikayetçi oldu

Edirne'de lokanta işletmecisi çift, kendilerini darbedip iş yerlerine zarar veren şüphelilerden şikayetçi oldu.

Çömlekçiler Sokak'ta lokanta işletmecisi çift, kendilerini darbedip iş yerlerine zarar veren şüphelilerden şikayetçi oldu.

Çiftin üyelerinden işletmeci Şenay Salam, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşinin restoranın karşısındaki mekanda alkol alıp küfürlü konuşan kişileri uyardığını, ardından saldırıya uğradıklarını söyledi.

İş yerlerine giren kişilerin kendilerini tehdit edip darbettiğini belirten Salam, "Yaşadığımız talihsiz olay nedeniyle çok üzgünüm. Beni ve eşimi darbettiler. Dükkanıma girdiler. İçeri girdik daha fazla zarar vermesinler diye kapıyı kapattık, kapıyı kırıp dükkanıma zarar verdiler. Sadece 'terbiyeli olun' demenin sonucu buysa çok üzgünüm. Ceza almalarını istiyorum." dedi.

Servet Salam da düzgünce konuşmaları için uyardığı kişilerce darbedildiğini ifade ederek, "Eşimi itip darbettiler, bana yumruk attılar. Kapıyı kilitledik, kapıyı kırdılar. Bize yapılanın bir başkasına yapılmasını istemiyoruz." diye konuştu.

Yaşanan olay iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilirken, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma bölgede başlattı.