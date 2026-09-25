Edirne'de MASAK analiziyle yasa dışı bahis operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Edirne'de MASAK analiziyle yasa dışı bahis operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı

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Edirne\'de MASAK analiziyle yasa dışı bahis operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı
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Edirne'de yasa dışı bahis operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı. MASAK analizleriyle yaklaşık 274 milyon 744 bin 961 lira işlem hacmine ulaşan hesaplar belirlendi; ilk operasyonda 6, genişletilen soruşturmada 7 şüpheli tutuklandı, 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

EDİRNE'de yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 13 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yasa dışı bahis şüphelilerine yönelik çalışma yaptı. Çalışmada Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın (MASAK) analizleri sonucunda yasa dışı bahis suçundan yaklaşık 274 milyon 744 bin 961 lira işlem hacmine ulaşan hesapları bulunan 9 şüpheli belirlendi. Harekete geçen ekipler, eş zamanlı operasyonla 7 şüpheliyi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'ı çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

7 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Edirne polisi, yakaladığı şüphelilerin verdiği ifadeler ve ele geçen materyallerin incelenmesinin ardından soruşturmayı genişletti. Düzenlenen operasyonla biri firari konumda olan 7 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklu sayısı 13'e yükselirken, 3 şüpheli hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Kaynak: DHA
Mali Suçları Araştırma KuruluGüvenlik3. SayfaEdirneGüncelSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de MASAK analiziyle yasa dışı bahis operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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