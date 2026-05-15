Edirne\'de Mehteran Konseri Coşkusu

Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, Selimiye Meydanı'nda konser verdi.

Edirne Valiliğince İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "İstanbul'un fethi Edirne'den başlar" programı kapsamında kente gelen mehteran birliği, Selimiye Meydanı'nda vatandaşlarla buluştu.

Pek çok marş seslendiren birlik, vatandaşlarca alkışlandı.

Konserin ardından konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, programın Edirne açısından önemli olduğunu söyledi.

İstanbul'un fethine uzanan kutlu yürüyüşün Edirne'den başladığını belirten Sezer, şunları kaydetti:

"Bundan 573 yıl önce Eski Cami'mizde Fatih Sultan Mehmet Han'ın hutbesiyle, Akşemseddin Hazretlerinin mübarek dualarıyla beraber fetih ordusu İstanbul'a doğru hareket etti ve bir çağı kapatıp yeni bir çağı açan yürüyüş Edirne'den başladı."

Program kapsamında temsili fetih yürüyüşünün yarın gerçekleştirileceğini belirten Sezer, "Atlı birliklerle beraber 500'e yakın yeniçeri ve akıncı kıyafetli katılımcıyla yürüyüş yapılacak. 1. Ordu Komutanlığımızın ve Jandarma Genel Komutanlığımızın destekleriyle program gece yarısına kadar devam edecek. Geçen yıl fetih canlandırmasını video mapping ile Selimiye üzerinde yapmıştık. Bu sene de 1000'i aşkın dronla fetih canlandırması yaparak programımızı tamamlayacağız." şeklinde konuştu.

Sezer, vatandaşları yarınki programa davet etti.

Öte yandan etkinlikler kapsamında Selimiye Camisi'nde cuma namazı öncesi mevlit programı düzenlendi, namazın ardından cemaate hakani helvası ikram edildi.