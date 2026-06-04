Edirne'de Meralarda Ot Biçimi İncelemesi - Son Dakika
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Edirne'de Meralarda Ot Biçimi İncelemesi

Edirne\'de Meralarda Ot Biçimi İncelemesi
04.06.2026 10:25
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Edirne Tarım Müdürlüğü, Abalar köyünde meralardaki ot biçme çalışmalarını denetledi.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri meralarda süren ot biçimini inceledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ekiplerin Havsa ilçesine bağlı Abalar köyünde devam eden çalışmaları kontrol ettiği belirtildi.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin sahada üreticinin yanında olduğunu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Abalar köyü meralarında gerçekleştirilen ot biçimi çalışmalarıyla, hayvancılığımıza ve kırsal kalkınmamıza büyük bir destek sağlıyoruz. Hedeflerimiz mera alanlarımızın verimliliğini artırmak, hayvancılık faaliyetlerimizin sürdürülebilirliğine katkı sunmak. Meralarımızın etkin kullanımı, üreticilerimizin yem ihtiyacını karşılarken köy hayvancılığını güçlendiriyor ve kırsal üretime can suyu oluyor. Birlik ve dayanışma içinde yürüttüğümüz bu güzel çalışmalarla hem meralarımızı koruyor hem de köy ekonomimizi büyütüyoruz. Bu kıymetli süreçte emeği geçen başta köy muhtarımız olmak üzere, tüm üreticilerimize ve duyarlı vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ederiz."

Ekiplerin meralardaki çalışmalarının süreceği kaydedildi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Edirne, Güncel, Tarım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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