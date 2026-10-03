Edirne\'de Meriç Nehri\'nden çıkarılan erkek cesedi düzensiz göçmene ait olabilir

EDİRNE'de Meriç Nehri'nde erkek cesedi bulundu.

Meriç Nehri'nin Karaağaç Mahallesi Kum Ocağı mevkisinde ceset görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin çalışmasıyla sudan çıkarılan cesedin bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Savcı ve jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından ceset otopsi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Cesedin, düzensiz göçmene ait olabileceği değerlendiriliyor.