Edirne'de Meriç Nehri'nden çıkarılan erkek cesedi düzensiz göçmene ait olabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de Meriç Nehri'nden çıkarılan erkek cesedi düzensiz göçmene ait olabilir

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne\'de Meriç Nehri\'nden çıkarılan erkek cesedi düzensiz göçmene ait olabilir
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de Meriç Nehri'nin Karaağaç Mahallesi Kum Ocağı mevkisinde bulunan erkek cesedi, AFAD ekiplerince sudan çıkarıldı. Otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürülen cesedin düzensiz göçmene ait olabileceği değerlendiriliyor.

EDİRNE'de Meriç Nehri'nde erkek cesedi bulundu.

Meriç Nehri'nin Karaağaç Mahallesi Kum Ocağı mevkisinde ceset görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin çalışmasıyla sudan çıkarılan cesedin bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Savcı ve jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından ceset otopsi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Cesedin, düzensiz göçmene ait olabileceği değerlendiriliyor.

Kaynak: DHA
Trakya ÜniversitesiMeriç Nehri3. SayfaGüncelEdirneOtopsiSudanAFADOlaySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aliyev’den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık Aliyev'den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık
Ne yaptın Barış Alper Yılmaz Herkes onu konuşuyor Ne yaptın Barış Alper Yılmaz! Herkes onu konuşuyor
İkinciyi istiyorlardı Bir anda 5 çocukları oldu İkinciyi istiyorlardı! Bir anda 5 çocukları oldu
Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım kampından ayrıldı Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım kampından ayrıldı
Fon vurgunu sonrası Fitch ile SP’nin Türkiye ekonomisiyle ilgili tavrı netleşti Fon vurgunu sonrası Fitch ile S&P'nin Türkiye ekonomisiyle ilgili tavrı netleşti
Beşiktaş Genel Kurulu’nda salon karıştı Yeniden oylama yapıldı Beşiktaş Genel Kurulu'nda salon karıştı! Yeniden oylama yapıldı
18:01
Cenaze namazında Fatih Terim’in zor anları
Cenaze namazında Fatih Terim'in zor anları
17:55
Ferhat Gündoğdu hakem Kerem Ersoy’u böyle tehdit etmiş: Elimde HTS kayıtların var
Ferhat Gündoğdu hakem Kerem Ersoy'u böyle tehdit etmiş: Elimde HTS kayıtların var
17:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin malına el uzatanların yanlarına kar kalmayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin malına el uzatanların yanlarına kar kalmayacak
17:28
ABD’de 6 kişiyi taşıyan özel jet kayboldu
ABD'de 6 kişiyi taşıyan özel jet kayboldu
17:18
Bahçeli’den fon vurgunu mesajı: Bu suçları işleyenlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını milli bir vazife olarak görmekteyiz
Bahçeli'den fon vurgunu mesajı: Bu suçları işleyenlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını milli bir vazife olarak görmekteyiz
15:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TEKNOFEST Güneydoğu’ya damga vuran sözler: Damada dedim ki...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST Güneydoğu'ya damga vuran sözler: Damada dedim ki...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2026 18:28:38. #.0.3#
SON DAKİKA: Edirne'de Meriç Nehri'nden çıkarılan erkek cesedi düzensiz göçmene ait olabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei