Edirne\'de Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında eski Diyanet Başkan Yrd. İşliyen konuştu

Edirne'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası ile Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında Selimiye Camisi'nde sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.

Programa, çeşitli etkinliklere katılmak üzere kente gelen önceki dönem Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen de katıldı.

İl Müftü Yardımcısı Mehmet Öztürk'ün kıldırdığı sabah namazının ardından Selimiye Cami İmam Hatibi Yusuf Serenli tarafından tesbihat yapıldı.

Program, İşliyen'in sohbetiyle devam etti.

Edirne İl Müftüsü Burhan Çakır, programa katılanlara, misafir din görevlilerine ve İşliyen'e teşekkür etti.