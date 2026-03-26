Edirne'de "mini savunma fuarı" yoğun katılımla gerçekleşti

26.03.2026 17:08
Edirne Valisi Yunus Sezer, Balkan Şehitlerini Anma Günü kapsamında düzenlenen "Trakya Yerli ve Milli Sistemleri Edirne'de buluşuyor" etkinliğiyle kentte mini bir savunma fuarının gerçekleştirildiğini belirtti.

Sezer, etkinliğin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, anma programlarıyla Edirne'nin direnişi ve kahramanlıklarının bir kez daha yad edildiğini söyledi.

Devralınan bayrağın her gün daha ileri taşınacağını ifade eden Sezer, şöyle konuştu:

"Yeni nesil bu büyük emaneti Türkiye Yüzyılı'nda daha ileriye taşıyacak. Bugün 50'ye yakın yerli ve milli savunma sistemi sergilendi. Bayraktar İHA'lar, SİHA'lar, Akıncı TİHA ve TB2'ler semalarda yer aldı. F-16 savaş uçakları ve ATAK helikopterleri de saygı uçuşu gerçekleştirdi. Yerli ve milli sistemlerimizi gençlerimize tanıtma fırsatı bulduk."

Etkinlikle kentte adeta mini bir savunma fuarının gerçekleştirildiğini dile getiren Sezer, iki tarihi anekdota da değindi.

Edirne'nin geçmişte zor şartlar altında direndiğini anlatan Sezer, şunları kaydetti:

"Birincisi balon binasından keşif yapmak için balon uçurmaları gerekiyor ve o zaman yakıt bulamadıkları için uçuramıyorlar. İkincisi ise abluka döneminde yardım bekliyorlar fakat yardım gelmiyor. 1913'te burası bir ada gibi tamamen izole edilmiş bir şehir, 155 gün boyunca. O zaman da bir Rus uçağı buraya iniş yapıyor. 'Yardım geldi' diye Edirne halkı çok seviniyor o dönemde."

Şimdi İHA'larımız, SİHA'larımız, kendi toplarımız, mermilerimiz, füzelerimiz her gün üzerine koya koya ilerliyoruz. Bugün HAVELSAN, ASELSAN, Makine Kimyamız, Bayraktar Grubu mükemmel işler yapıyor. Teşekkür ediyoruz. Şehitlerimizi bir kez daha canıgönülden anıyoruz. Allah mekanlarını cennet etsin."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Yunus Sezer, Teknoloji, Savunma, Edirne, Güncel, Son Dakika

Bartın açıklarında doğal gaz araması yapılacak Bartın açıklarında doğal gaz araması yapılacak
Bangladeş’te feribota girmeye çalışan yolcu otobüsü nehre düştü: 2 ölü Bangladeş'te feribota girmeye çalışan yolcu otobüsü nehre düştü: 2 ölü
Mossad’dan ABD ve İsrail’in hayallerini yıkacak İran raporu Mossad'dan ABD ve İsrail'in hayallerini yıkacak İran raporu
Silikon maskeli saldırganlar zorla girdikleri evde kurşun yağdırdı: Anne ve oğlu yaralandı Silikon maskeli saldırganlar zorla girdikleri evde kurşun yağdırdı: Anne ve oğlu yaralandı
Eski MI6 Başkanı Younger, savaşın kazananını açıkladı Eski MI6 Başkanı Younger, savaşın kazananını açıkladı
İran: ABD’ye ait FA-18 savaş uçağını vurduk İran: ABD'ye ait F/A-18 savaş uçağını vurduk

16:52
ABD’ye müzakere yanıtı İran kendi şartlarını resmen sundu
ABD'ye müzakere yanıtı! İran kendi şartlarını resmen sundu
16:42
Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile yollarını ayırıyor
Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile yollarını ayırıyor
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri
15:56
Zamanlama manidar: NATO’dan dikat çeken Türkiye çıkışı
Zamanlama manidar: NATO'dan dikat çeken Türkiye çıkışı
15:28
Gözaltındaki ünlüler mahkemeye sevk edildi Adanalı’nın Pınar’ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi
Gözaltındaki ünlüler mahkemeye sevk edildi! Adanalı'nın Pınar'ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi
15:14
Türkiye’nin konuştuğu aile Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler’de kurşun yağmuruna tutulmuş
Türkiye'nin konuştuğu aile! Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler'de kurşun yağmuruna tutulmuş
