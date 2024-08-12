Edirne'de motosiklet çalındı

Edirne'de motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.
Kocasinan Mahallesi'nde yaşayan M.B. motosikletini evinin önüne park edip, kilitledi.
Döndüğünde aracını yerinde bulamayan M.B. Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu.
Demir profilleri çalındı
Edirne'deki yıkılacak bir fabrikadan demir profilleri çalındı.
1. Murat Mahallesi'ndeki fabrikanın yıkım işini alan E.A. fabrikaya geldiğinde demir profillerin yerinde olmadığını fark etti.
Şikayet üzerine olayla ilgili T.K. gözaltına alındı.
Masada bıraktığı cep telefonu çalındı
Keşan ilçesinde bir kişinin evinin bahçesinde masaya bıraktığı cep telefonu çalındı.
Büyükcami Mahallesi'nde yaşayan N.A. evinin bahçesinde sulama yaparken cep telefonunu masaya bıraktı.
Bir süre sonra cep telefonunun yerinde olmadığını fark eden N.A. Keşan Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu.
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