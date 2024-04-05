Edirne\'de motosiklet çalındı, gümrük kaçağı içki ele geçirildi, motosiklet denetimi yapıldı

Edirne'de motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.
Şükrüpaşa Mahallesi'nde yaşayan N.T, evinin önüne park ettiği motosikletinin çalındığını fark etti.
N.T, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
Gümrük kaçağı içki ele geçirildi
Edirne'de, bir otomobilde gümrük kaçağı 18 şişe içki ele geçirildi.
Polis ekipleri, şüpheli H.Ç'nin kullandığı otomobili kent merkezinde durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada gümrük kaçağı 18 şişe içki ele geçirildi.
Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Motosiklet denetimi
Keşan'da polis ekiplerince motosiklet denetimi gerçekleştirildi.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki denetimde sürücü ve motosikletlerin belgeleri kontrol edildi.
Denetimlerde 8 sürücüye çeşitli maddelerden 23 bin 556 lira para cezası kesildi.
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