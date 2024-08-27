Edirne'de motosiklet ile otomobil çarpışması: 1 ölü, 1 yaralı

Edirne'de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
A.S. idaresindeki 22 RE 548 plakalı motosiklet, ilçe mezarlığı mevkisinde Ö.Ö'nün kullandığı 34 KIR 687 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada motosiklet sürücüsü A.S. ile A.E. yaralandı.
Sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan A.E. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.
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