Edirne'de motosiklet ile otomobil çarpışması: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Edirne'de motosiklet ile otomobil çarpışması: 1 ölü, 1 yaralı

Edirne'de meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

27.08.2024 20:16
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Edirne'de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

A.S. idaresindeki 22 RE 548 plakalı motosiklet, ilçe mezarlığı mevkisinde Ö.Ö'nün kullandığı 34 KIR 687 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada motosiklet sürücüsü A.S. ile A.E. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan A.E. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de motosiklet ile otomobil çarpışması: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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