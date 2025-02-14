Edirne\'de Motosiklet-M minibüs Kazası

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Edirne'de minibüsle motosikletin çarpıştığı kazayı kask kamerası kaydetti.

Tuba Doğan'ın kullandığı motosiklet, Atatürk Bulvarı'nda bir anda şerit değiştiren Edirne Toplu Ulaşım Sistemi'ne (ETUS) ait minibüsle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı sürücü, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı, Doğan'ın kask kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, motosikletlinin bir anda şerit değiştiren minibüsle çarpışması, sürücünün düşmesi, motosikletin ise yaklaşık 50 metre asfaltta sürüklenmesi yer aldı.

Doğan, tedavisinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, araç kullanıcılarından trafikte motosiklet sürücülerine karşı daha dikkatli olmalarını istedi.

Zaman zaman araçların kendilerini trafikte sıkıştırdığından dolayı kazaların yaşandığına dikkati çeken Doğan, motosiklet sürücülerine mutlaka kask ve koruyucu kıyafetler kullanmalarını tavsiye etti.