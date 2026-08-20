Edirne'de Motosiklet Tırla Çarpıştı
Edirne'de motosikletin tırla çarpışması sonucu bir sürücü yaralandı. Kaza anı kamerada.
Edirne'de tırla çarpışan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kıyık Caddesi'ndeki kavşakta M.Y. idaresindeki 64 AK 730 plakalı tır ile A.D.Ö. yönetimindeki 34 KKF 849 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü A.D.Ö, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de Motosiklet Tırla Çarpıştı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?