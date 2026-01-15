Edirne'de Melodilerin Buluşma Noktası: Müzik Müzesi Açılıyor - Son Dakika
15.01.2026 10:51  Güncelleme: 11:51
Edirne Belediyesi, koleksiyoner Zeki Bülent Ağcabay'ın nadide enstrümanlarından oluşan Müzik Müzesi'ni açarak şehri kültür ve sanat merkezi yapmayı hedefliyor. Müzede, dünyanın dört bir yanından müzikal miras ziyaretçilerle buluşacak.

(EDİRNE) - Koleksiyoner Zeki Bülent Ağcabay'ın uzun yıllar boyunca dünyanın dört bir yanından biriktirdiği nadide enstrümanlar, Edirne Belediyesi'nin Müzik Müzesi'nde hayat bulacak. Müze; Asya, Afrika, Avrupa, Anadolu ve Uzak Doğu gibi geniş bir coğrafyanın seslerini tek bir çatı altında toplayarak ziyaretçilerini evrensel bir yolculuğa çıkaracak.

Edirne Belediyesi, şehri kültür ve sanatın merkezi yapma yolunda önemli bir adıma daha imza atıyor. Tarihi Belediye Binası yanında hizmete girecek Müzik Müzesi, binlerce yıllık müzikal mirası sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Açılış öncesi heyecanını paylaşan Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, projenin önemine, şu sözlerle değindi:

"Edirne'yi sadece tarihin değil, sanatın ve modern kültürel vizyonun da başkenti yapma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bugün burada temellerini attığımız bu müze, Edirne'yi sanat ve kültürle buluşturma vizyonumuzun en somut ve en görkemli nişanelerinden biridir. Bizim hedefimiz; Edirne'yi sadece geçmişiyle anılan bir şehir değil, geçmişin mirasını geleceğin estetiğiyle harmanlayan merkez haline getirmektir.

Selimiye'nin gölgesinde açılacak olan bu müzemiz ile bizler, bu evrensel dili Edirne'nin kalbine mühürlüyoruz. Bu proje, şehrimizi dünya çapında bir kültür destinasyonu yapma iddiamızın önemli bir parçasıdır. Yerelden evrensele kurduğumuz bu köprü, gençlerimize ve çocuklarımıza yeni ufuklar açacaktır.

Koleksiyonunu büyük bir titizlikle oluşturan ve yıllar boyunca biriktirdiği bu eşsiz mirası belediyemizle paylaşarak Edirne halkına armağan eden değerli koleksiyoneri Zeki Bülent Ağcabay'a sanata olan bu paha biçilemez katkılarından dolayı şahsım ve şehrim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Edirne, sanatla nefes almaya ve dünyayı kendi tınısıyla selamlamaya devam edecek."

Kaynak: ANKA

Edirne Belediyesi, Belediye, Kültür, Güncel, Edirne, Miras, Müzik, Sanat, Son Dakika

Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
Hakan Çakır davasında adliye karıştı Sanık yakınlarından tahrik edici sloganlar
Tüm dünya onu konuşuyordu Erfan Soltani’nin akıbeti belli oldu
Ekrem İmamoğlu’nun diploma davasında gerginlik
Terör gazisi kumar borcu nedeniyle intihar etti
