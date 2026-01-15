Edirne'de Melodilerin Buluşma Noktası: Müzik Müzesi Açılıyor

(EDİRNE) - Koleksiyoner Zeki Bülent Ağcabay'ın uzun yıllar boyunca dünyanın dört bir yanından biriktirdiği nadide enstrümanlar, Edirne Belediyesi'nin Müzik Müzesi'nde hayat bulacak. Müze; Asya, Afrika, Avrupa, Anadolu ve Uzak Doğu gibi geniş bir coğrafyanın seslerini tek bir çatı altında toplayarak ziyaretçilerini evrensel bir yolculuğa çıkaracak.

Edirne Belediyesi, şehri kültür ve sanatın merkezi yapma yolunda önemli bir adıma daha imza atıyor. Tarihi Belediye Binası yanında hizmete girecek Müzik Müzesi, binlerce yıllık müzikal mirası sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Açılış öncesi heyecanını paylaşan Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, projenin önemine, şu sözlerle değindi:

"Edirne'yi sadece tarihin değil, sanatın ve modern kültürel vizyonun da başkenti yapma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bugün burada temellerini attığımız bu müze, Edirne'yi sanat ve kültürle buluşturma vizyonumuzun en somut ve en görkemli nişanelerinden biridir. Bizim hedefimiz; Edirne'yi sadece geçmişiyle anılan bir şehir değil, geçmişin mirasını geleceğin estetiğiyle harmanlayan merkez haline getirmektir.

Selimiye'nin gölgesinde açılacak olan bu müzemiz ile bizler, bu evrensel dili Edirne'nin kalbine mühürlüyoruz. Bu proje, şehrimizi dünya çapında bir kültür destinasyonu yapma iddiamızın önemli bir parçasıdır. Yerelden evrensele kurduğumuz bu köprü, gençlerimize ve çocuklarımıza yeni ufuklar açacaktır.

Koleksiyonunu büyük bir titizlikle oluşturan ve yıllar boyunca biriktirdiği bu eşsiz mirası belediyemizle paylaşarak Edirne halkına armağan eden değerli koleksiyoneri Zeki Bülent Ağcabay'a sanata olan bu paha biçilemez katkılarından dolayı şahsım ve şehrim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Edirne, sanatla nefes almaya ve dünyayı kendi tınısıyla selamlamaya devam edecek."