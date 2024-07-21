Edirne'de nesli tehlike altındaki yediuyur doğaya bırakıldı

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Edirne'de jandarma tarafından bulunan nesli tehlike altındaki yediuyur, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Edirne Şubesi'ndeki kontrollerinin ardından doğaya bırakıldı.

Edirne Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Havsa ilçesindeki kontrollerinde yol kenarında sincap benzeri bir tür kemirgen olan yediuyur yavrusuna rastladı.

Yediuyur yavrusu beslenme ve bakım için DKMP Edirne Şubesi'ne götürüldü.

Kontrollerin ardından yediuyur yavrusu doğaya bırakıldı.