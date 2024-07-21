Edirne'de nesli tehlike altındaki yediuyur doğaya bırakıldı - Son Dakika
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Edirne'de nesli tehlike altındaki yediuyur doğaya bırakıldı

Edirne Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Havsa ilçesinde yol kenarında bulunan nesli tehlike altındaki yediuyur yavrusunu doğaya bıraktı. Yavru, Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şubesi'nde beslenme ve bakımı yapıldıktan sonra özgür bırakıldı.

21.07.2024 14:27
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Edirne'de jandarma tarafından bulunan nesli tehlike altındaki yediuyur, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Edirne Şubesi'ndeki kontrollerinin ardından doğaya bırakıldı.

Edirne Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Havsa ilçesindeki kontrollerinde yol kenarında sincap benzeri bir tür kemirgen olan yediuyur yavrusuna rastladı.

Yediuyur yavrusu beslenme ve bakım için DKMP Edirne Şubesi'ne götürüldü.

Kontrollerin ardından yediuyur yavrusu doğaya bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de nesli tehlike altındaki yediuyur doğaya bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de nesli tehlike altındaki yediuyur doğaya bırakıldı - Son Dakika
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