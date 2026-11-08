Edirne'de öğretmenlere yönelik okçuluk eğitiminin üçüncü etabı tamamlandı - Son Dakika
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Edirne'de öğretmenlere yönelik okçuluk eğitiminin üçüncü etabı tamamlandı

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Edirne\'de öğretmenlere yönelik okçuluk eğitiminin üçüncü etabı tamamlandı
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Edirne Valiliği himayesinde, Okçular Vakfı ve ilgili kurumlarla işbirliğinde yürütülen projede öğretmenlere yönelik okçuluk eğitimlerinin üçüncü etabı tamamlandı. Eğitimlerle öğretmenlerin okçuluk alanındaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Edirne İl Müftülüğünce Eski Cami'de sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.

Edirne Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, programa Edirne İl Müftüsü Burhan Çakır, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Sabah namazının ardından cemaate hitap eden Çakır, birlik, beraberlik ve kardeşliğin önemine değinerek manevi hayata ilişkin sohbet gerçekleştirdi.

Edirne Müftüsü Çakır'a ziyaret

Diyanet Akademisi Başkanı Osman Enver Kaan, Edirne Müftüsü Burhan Çakır'ı makamında ziyaret etti.

Edirne Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, ziyarette bir süre görüşen Kaan ve Çakır, karşılıklı değerlendirmelerde bulundu.

Çakır, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kaan'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

"Okçuluk Benim Sporum" Projesi

Edirne'de "Okçuluk Benim Sporum" Projesi kapsamında öğretmenlere yönelik düzenlenen eğitimlerin üçüncü etabı sona erdi.

Edirne Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Okçular Vakfı işbirliğinde yürütülen proje kapsamında öğretmenlere yönelik okçuluk eğitimleri gerçekleştirildi.

Öğretmenlerin okçuluk alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirmeyi amaçlayan eğitim programının üçüncü etabı tamamlandı.

Kaynak: AA
Edirne ValiliğiOkçularGüncelEdirneYaşamSon Dakika

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