Edirne'de okul müdürleriyle eğitim toplantısı gerçekleştirildi
Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığında okul müdürlerinin katılımıyla eğitim toplantısı yapıldı. Toplantıda yeni eğitim öğretim dönemi çalışmaları değerlendirilirken, müdürlerin görüş ve talepleri ele alındı.
Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığında eğitim yöneticileri toplantısı gerçekleştirildi.
Uluslararası Edirne Akmercan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen toplantıya okul müdürleri katıldı.
Vali Sezer, toplantıda yeni eğitim öğretim döneminde yapılacak çalışmalar ile kentte yürütülen eğitim faaliyetlerini değerlendirdi.
Toplantıda okul müdürlerinin görüş ve talepleri de ele alındı.
Kaynak: AA
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