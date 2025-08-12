Edirne\'de Orman Yangını: 2.700 Kişi Tahliye Edildi

Edirne'nin Enez ilçesi Büyükevren ve Gülçavuş köylerindeki orman yangınına müdahale sürüyor.

Büyükevren köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle Gülçavuş köyüne ilerledi.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, İl Özel İdaresi, itfaiye ve hava araçları sevk edildi.

Havanın kararmasıyla, söndürme çalışmalarına karadan devam edildi. Sabah yangına havadan müdahaleye yeniden başlandı.

Büyükevren ve Gülçavuş köylerinde sahil kesimindeki yazlıklarda yaşayan vatandaşlar, yangın riskine karşı bölgeden tahliye edildi. Bölgeden tahliye edilenlerin sayısının 2 bin 700 olduğu öğrenildi.

Yangında 15 kişi yaralandı, 4 yazlık ev zarar gördü.

Gerekli tedbirler alınıyor

Edirne Valisi Yunus Sezer, gazetecilere, yangını kontrol altına almak için yoğun mücadele verildiğini söyledi.

Yangının rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldığını belirten Sezer, "Öncelikle yerleşim yerlerinin etkilenmemesi için gerekli tedbirleri almaya çalışıyoruz. Birçok yerleşim yerinde tahliye çalışması yaptık. Özellikle sahil bölgesindeki sitelerde vatandaşların zarar görmemesi için tahliye çalışmalarını jandarmamız aracılığıyla gerçekleştirdik." dedi.

Sezer, Gülçavuş köyünde yangının yerleşim yerlerine gelmemesi için tedbirleri aldıklarını ifade etti.

Büyükevren köyünde çalışmaların yoğunlaştığını anlatan Sezer, "Özellikle ormanın içerisinde kalan sitelerin yangından etkilenmemesi için tüm personelimiz yoğun şekilde çalışıyor. Yangın kontrol altına alınmış değil. Yerleşim yerlerinin etkilenmemesi için tedbirleri alıyoruz. Köylerde genel bir tahliye söz konusu değil, sahil kesimindeki siteler ve risk altındaki yerleri tahliye ediyoruz." diye konuştu.