Edirne'de ormanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Meriç ilçesine bağlı Küçükaltıağaç köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle alevler biçilmiş buğday tarlasına da sıçradı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında 10 dekar orman, 70 dekar da tarım arazisi zarar gördü.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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