Edirne\'de Osmanlı saray şerbetleri halka ikram edildi

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Edirne'de Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Osmanlı saray şerbetleri halka ikram edildi.

Trakya Üniversitesi Arda Meslek Yüksekokulu bahçesinde düzenlenen programda, aşçılık bölümü öğrencileri saray lezzetlerinden hibiskus ve portakal şerbeti ile çilekli, naneli ve sade limonata sunumu gerçekleştirdi.

Etkinliğe katılanlar birbirinden güzel şerbetlerin tadına baktı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine, hafta boyunca Edirne ve Balkan coğrafyasına ait lezzetleri tanıtmaya çalıştıklarını söyledi.

Türk mutfağının eşsiz zenginlikler barındırdığını belirten Soytürk, Osmanlı'ya yüzyıla yakın başkentlik yapan Balkanlar'ın en önemli şehirlerinden Edirne'nin pek çok lezzetin ev sahibi olduğunu dile getirdi.

Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında geleneksel lezzetlerin vatandaşlarla buluşturulduğunu aktaran Soytürk, "Yaklaşık bir asır Osmanlı'ya başkentlik yapmış Edirne'de sarayın ikram ürünü olan şerbetler hazırlandı. Birbirinden farklı şerbetler katılımcılara ikram edildi. Aynı zamanda yine kentimizin yöresel yiyeceklerinden İpsala Kandilli mantısı, deva-i misk helvası, badem ezmesi, ve bademli kurabiye aşçılık programı öğrencileri tarafından hocalarının yönlendirmeleriyle hazırlandı." diye konuştu.