Edirne'de Otluk Alanda Yangın
Tayakadın köyü yakınlarında çıkan yangın, itfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.
Edirne'de otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri ile vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.
Tayakadın köyü yakınlarında otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların ortak müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kaynak: AA
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