Edirne'de tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
A.B.E'nin kullandığı 22 AE 255 plakalı otomobil Hasanağa köprüsü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.
Yaralanan sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak sağlık ekiplerine haber verdi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı sürücü ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de Otomobil Tarlaya Devrildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?