Edirne'de Otomobilin Çarptığı Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Edirne'de Otomobilin Çarptığı Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Edirne'nin İpsala ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Cemali Günşan hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

12.06.2024 13:02
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EDİRNE'nin İpsala ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Cemali Günşan (65), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde İpsala Sınır Kapısı yolunda meydana geldi. İpsala'dan sınır kapısı yönüne giden Yunanistan vatandaşı N.S. yönetimindeki K0Z 1928 plakalı otomobil, UMAT İpsala İbrahim Girgin TIR Parkı'ndan ana yola çıkan Cemali Günşan idaresindeki 22 RA 041 plakalı motosikletle çarpıştı. Motosikletten düşen sürücü Günşan, ağır yaralandı. İhbarla gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Günşan, kurtarılamadı. Sürücü N.S. polis tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Edirne'de Otomobilin Çarptığı Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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