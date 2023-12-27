Edirne\'de kaza: Otomobil takla attı, sürücü yaralandı

KAZA KAMERADA

Edirne'de sürücüsünün kontrolünü kaybederek takla atan otomobil önce park halindeki bir araca ardından çay ocağının camekanına çarparak ters döndü. Sürücü Ersin Ç.'nin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki otomobil, park halindeki otomobile çarpıp, takla atarak önce çay ocağının camekanına ardından da karşı yönden gelen minibüse çarparak duruyor.