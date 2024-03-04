Edirne'de otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Edirne'de otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

Edirne\'de otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

Edirne Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmaları kapsamında, A.T. isimli şüphelinin kullandığı otomobilde yapılan aramada 5 gram skunk ve öğütme aparatının ele geçirildiğini duyurdu. Şüpheli gözaltına alındı.

04.03.2024 09:57
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Edirne'de otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalara devam ediyor.

Bu kapsamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri kent merkezinde A.T'nin kullandığı otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada 5 gram skunk ile öğütme aparatı ele geçirildi. Şüpheli A.T. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Edirne, Güvenlik, Uyuşturucu, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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