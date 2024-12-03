EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi yakalandı.
Güvenlik güçleri, merkezdeki askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi A.K.'yi yakaladı. 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan arandığı belirlenen A.K., işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de PKK Şüphelisi Yakaladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?