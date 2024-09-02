Edirne'de Polis Denetimlerinde Uyuşturucuyla Yakalanan 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

Edirne'de, polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 10 kişiyi durdurdu.
Zanlıların üst aramalarında 92 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram esrar, 6 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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