Edirne Valiliğince Selimiye Meydanı'nda kurulan "Ramazan Sokağı"nda etkinlikler sürüyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Selimiye Meydanı'ndaki etkinlik çadırında Aks-i Seda Müzik Topluluğu sahne aldı.
Bir Destan İki Nefes adlı konserde solistler Ender Doğan ve Şükrü Alkan destansı eserler seslendirdi.
Vatandaşlar konsere ilgi gösterdi.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de Ramazan Sokağı Etkinlikleri - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?