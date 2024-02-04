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Edirne'de yapılan denetimlerde çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi - Son Dakika
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Edirne'de yapılan denetimlerde çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi

Edirne\'de yapılan denetimlerde çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi

Edirne'de polis ekiplerinin ocak ayındaki denetimlerinde yapılan kontrollerde 33 ruhsatsız tabanca, 17 tüfek ve 403 fişek ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler hakkında adli tahkikat başlattı.

04.02.2024 15:27
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Edirne'de, polis ekiplerinin ocak ayındaki denetimlerinde çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent genelindeki denetim ve kontrolleri sürüyor.

Ocak ayında yapılan denetimlerde 33 ruhsatsız tabanca, 17 tüfek ve 403 fişek ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Edirne'de yapılan denetimlerde çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi - Son Dakika
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