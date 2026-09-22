Edirne\'de sağanak aralıklarla sürüyor, bazı vatandaşlar kapalı alanlara yöneldi

Edirne'de sağanak etkisini sürdürüyor.

Kentte gün içinde çiseleme şeklinde başlayan yağış, zaman zaman şiddetini artırarak devam ediyor.

Yağış nedeniyle dışarıda bulunan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar iş yerlerinin girişlerinde ve saçakların altında yağışın hafiflemesini beklerken, bazıları da şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Aralıklarla etkisini artıran sağanak, kentte günlük yaşamı da etkiledi. Vatandaşların bir bölümü yağıştan korunmak için kapalı alanlara yöneldi.

Hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın aralıklarla yarın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.