Edirne\'de sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi, sıcaklık 17 derece ölçüldü

Edirne'de sabaha karşı başlayan sağanak kent genelinde etkili oluyor.

Dün gece saatlerinden itibaren artan bulutluluğun ardından çiseleme şeklinde başlayan yağış, sabah saatlerinde kent merkezinde etkisini artırdı.

Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda yer yer su birikintileri oluşurken, vatandaşlar yağmurluk ve şemsiyelerle yağıştan korunmaya çalıştı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise iş yerlerinin girişlerine, bina saçaklarının altına ve kapalı alanlara sığındı.

Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için dışarı çıkan vatandaşların yağış nedeniyle zaman zaman güçlük yaşadığı görüldü.

Sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın yarına dek aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.