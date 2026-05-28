Edirne'de Sağanak ve Dolu Etkili Oldu
Edirne'de Sağanak ve Dolu Etkili Oldu

28.05.2026 15:31
Edirne'de başlayan sağanak ve dolu, yaşamı olumsuz etkiledi. Sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Edirne'de sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte gök gürültülü sağanak şeklinde başlayan yağış, bazı bölgelerde doluya dönüştü.

Yağışa hazırlıksız yakalananlar, iş yerlerinin tenteleri ile kapalı çarşılara sığınarak korunmaya çalıştı.

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Polis ekipleri, trafik yoğunluğunun yaşandığı noktalarda önlem aldı.

Hava sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü kentte sağanağın akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

