Edirne\'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Edirne'de aralıklarla etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.
Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, iş yerlerinin girişinde yağmurun durmasını bekledi.
Sağanak nedeniyle bazı cadde ile sokaklarda yer yer su birikintileri oluştu.
Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem aldı, sürücüleri dikkatli olmaları için uyardı.
Hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte sağanağın akşama kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
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10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Demirkent TOKİ ilkokulundan 120 öğrenci, İl Emniyet Müdürlüğünü ziyarete ederek polislere çiçek takdim etti. Öğrencilere emniyet binası gezdirilerek, polis araçlarının tanıtıldığı ve çeşitli hediyeler verildiği etkinlikte eğlenceli vakit geçirildi.
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yapılan su ürünleri denetiminde kaçak avcılıkta kullanılan 200 metre uzatma ağı ele geçirildi. Denetim sonucunda ağa el konularak, ağ içerisinden çıkan canlı su ürünleri göle bırakıldı.
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Bursa Ticaret Borsası, sahur etkinliğinde kent protokolünü buluşturarak birlik ve beraberlik mesajları verdi. Programda Ramazan ayının ruhuna uygun sıcak bir atmosfer oluşturuldu.
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