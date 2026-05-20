Edirne'de Sağlık ve Enfeksiyon Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de Sağlık ve Enfeksiyon Eğitimi

Edirne\'de Sağlık ve Enfeksiyon Eğitimi
20.05.2026 15:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de personel için sağlık ve enfeksiyon konulu eğitim düzenlendi. Farkındalık artırılacak.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce personele yönelik "Sağlık ve Enfeksiyon" konulu eğitim düzenlendi.

İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitim, Melahat Hulusi Datenin Çocuk Evleri Sitesi salonunda yapıldı.

Dr. Öğr. Üyesi Duygu Soydaş tarafından verilen eğitimde, sağlık, enfeksiyon hastalıkları ve enfeksiyondan korunma yöntemleri ele alındı.

Eğitime kuruluş idarecileri ile çocuk, yaşlı, engelli ve kadın hizmet gruplarına doğrudan temas eden büro, meslek elemanları ve bakım personelleri katıldı.

Açıklamada, eğitim faaliyetinin personelin kişisel, ailevi ve kurumsal bilgi birikimine katkı sağlamasının yanı sıra hizmet verilen gruplara yönelik farkındalığın artırılmasını amaçladığı belirtildi.

Programın soru- cevap bölümünün ardından sona erdiği ifade edilen açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, 2026 yılı boyunca hizmet içi eğitim programlarının planlı şekilde sürdürüleceği kaydedildi.

Kaynak: AA

Eğitim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Sağlık ve Enfeksiyon Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mogan Gölü’ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza Mogan Gölü'ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza
Özgür Özel: Siyaset çok yaşlı, Cumhuriyet’i gençlere emanet edeceğiz Özgür Özel: Siyaset çok yaşlı, Cumhuriyet'i gençlere emanet edeceğiz
Önder Özen Beşiktaş’a geri döndü Önder Özen Beşiktaş'a geri döndü
TFF, Süper Lig’de 2025-26 sezonunu tescil etti TFF, Süper Lig'de 2025-26 sezonunu tescil etti
Trump: İran’a büyük darbe indirmemiz gerekebilir, yakında görürsünüz Trump: İran'a büyük darbe indirmemiz gerekebilir, yakında görürsünüz
Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında

15:21
Fenerbahçe’de Hakan Safi’nin adaylığı riske girdi
Fenerbahçe'de Hakan Safi'nin adaylığı riske girdi
15:09
Parkta korkunç manzara 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu
Parkta korkunç manzara! 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu
15:07
Kılıçdaroğlu’nun “Arınma“ çağrısına CHP’den ilk yanıt
Kılıçdaroğlu'nun "Arınma" çağrısına CHP'den ilk yanıt
15:01
Fenerbahçe’den Kevin De Bruyne bombası
Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne bombası
14:47
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın
14:06
Almus Barajı’nda taşkın alarmı Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
Almus Barajı'nda taşkın alarmı! Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 15:57:12. #.0.5#
SON DAKİKA: Edirne'de Sağlık ve Enfeksiyon Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.