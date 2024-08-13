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Edirne'de Saraçlar Caddesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentin önemli noktalarından biri olan Saraçlar Caddesi ile ilgili proje toplantısı Vali Yunus Sezer başkanlığında Valilik toplantı salonunda yapıldı.

Teknik ekipler tarafından hazırlanan ön projenin değerlendirildiği toplantıda modern ve yeni bir çehreye kavuşacak olan Saraçlar Caddesi'nde zemin peyzajından, dış cephe dizaynına, aydınlatmadan, ağaçlandırma peyzajına kadar birçok konu görüşüldü.