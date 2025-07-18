Edirne'de Saros Körfezi Turizm Aksı Olacak - Son Dakika
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Edirne'de Saros Körfezi Turizm Aksı Olacak

Edirne\'de Saros Körfezi Turizm Aksı Olacak
18.07.2025 09:57
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Vali Sezer, Edirne'nin Saros Körfezi sahillerinde düzenlemeler yaparak turizmi artıracaklarını duyurdu.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Saros Körfezi'ne kıyısı olan kentin sahillerinin Türkiye'nin en çok tercih edilen, rağbet gören ve beğenilen turizm akslarından biri haline geleceğini söyledi.

Vali Sezer, Edirne'nin sahil köyleri ve kıyı bölgelerinde gerçekleştirdiği ziyaretlerde vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Ziyaretleri kapsamında açıklamalarda bulunan Sezer, Saros Körfezi'ndeki sahillerde kapsamlı düzenlemeler yaptıklarını belirtti.

İbrice Limanı'nda dalış merkezlerine yönelik yeni bir düzenleme hayata geçirdiklerini aktaran Sezer, "Daha düzenli bir alan oluşacak. Bu çalışmaları sürdüreceğiz. Gelecek hafta dalış kulüplerinin temellerini atacağız. 10 gün içerisinde bu çalışmaları tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.

Sezer, sahillerdeki çöp sorununun çözüldüğünü ve bölgeye yeni yaşam alanları kazandırıldığını ifade etti.

Sahil bandında ışıklandırmalı yürüyüş yolları yapılacağını belirten Sezer, "Edirne'nin, Saros Körfezi'nin önemli bir değeri var. Ancak bu değerlere sahip çıkmakta geç kalmışız. Şimdi bu eksikleri hızla telafi ediyoruz. Yayla Sahili'nde de düzenlemelere başlayacağız. Edirne Saros sahil bölgesi, Türkiye'nin en çok tercih edilen turizm akslarından biri olacak." diye konuştu.

"Düzensizlikle mücadele ediyoruz"

Sahil bölgesinde düzenin sağlanması için iki yıldır yoğun bir mücadele yürüttüklerini dile getiren Sezer, "Bir dönem şehirlerimizi gecekondulara teslim ettik, şimdi aynı hatayı tarım arazilerimizde tekrarlamamalıyız. Kaçak yapılaşma, 'tiny house'lar ve düzensizlikle mücadele ediyoruz." dedi.

Nitelikli tesislerin bölgeye kazandırılması için imar düzenlemeleri gerektiğini vurgulayan Sezer, bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İl Özel İdaresi işbirliğinde çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.

İmarsız hiçbir yapıya göz yumulmayacağını ve kimseye istisna tanınmayacağını vurgulayan Sezer, şunları söyledi:

"Aksi takdirde birkaç yıl içinde 'Saros' diye bir yer kalmaz. Buranın değerini bilip inci gibi süsleyerek evlatlarımıza güzel bir miras bırakmak istiyoruz. Şu anda düzensizlik durdu, geriye doğru gidiyor. Daha nitelikli sahil düzenlemeleri ve halk plajları yapılmaya başlandı. Bu güzel vatanın evlatları olarak, sahip olduğumuz değerlere sahip çıkacağız."

Vali Sezer, programı kapsamında Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı, Enez Hükümet Konağı şantiyesi, Çataltepe köyünde yapımı tamamlanan halı saha ve İpsala Sınır Kapısı'nda da incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de Saros Körfezi Turizm Aksı Olacak - Son Dakika

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