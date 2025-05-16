Edirne'de şehitler Tikveşli ve Akyüz anıldı

Edirne'de şehit Jandarma Asteğmen Mustafa Sezen Tikveşli ve şehit Jandarma Er Tacettin Akyüz mezarları başında anıldı.

Şırnak'ta 1992 yılında şehit olan Tikveşli ve Akyüz için Yıldırım Mezarlığı'nda kabirleri başında anma programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından şehitler için dua edildi.

İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andıklarını belirtti.

Programa, şehitlerin yakınlarının yanı sıra vatandaşlar ve jandarma personeli katıldı.